Adıyaman'da Depremzedelere Yeni Konut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destek

Adıyaman'da Depremzedeler Yeni Evlerine Kavuştu

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında inşa edilen yeni konutlarına kavuşan depremzede aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Baykar tarafından inşa edilen 349 konut, depremzedelerin yeni yaşam alanları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nın ardından, Baykar tarafından yapılan konutlardaki bir depremzede aileyi ziyaret etti. 52 yaşındaki Abdullah Karakuş, yeni evlerine yaklaşık 7 ay önce yerleştiklerini belirterek, “Depremin üzerinden iki yıl geçmeden kalıcı konutlarımıza yerleştik.” dedi.

Yaşanan Zorluklar ve Sağlanan Destek

Abdullah Karakuş, depremin ilk günlerinde dışarıda kaldıklarını ve daha sonra çadırda, ardından konteynerde yaşamak zorunda kaldıklarını açıkladı. “Devletimiz her konuda bize destek verdi,” diyen Karakuş, yeni evlerinin misafir perverliğinden bahsetti: “Bugün Cumhurbaşkanı'mız bizi ziyaret etti. Çayımızı, kahvemizi içti. Devletimizden, Baykar'dan Allah razı olsun.”

Aile Üyelerinin Hisleri

Mukaddes Karakuş da yaşadıkları zor günleri anlattı. “Çocuklarımızla birkaç gün dışarıda kaldık,” diyen Karakuş, deprem sırasında yaşadıkları korkuyu ifade ederek, “Adımıza konteyner çıktığında çok sevinmiştik. Evimize yerleştik, çok güzel, çok memnunuz. Depreme dayanıklı. Kendimizi güvende hissediyoruz.” şeklinde konuştu. Karakuş, sürekli destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da Baykar Konutlarında ikamet eden Abdullah Mukaddes Karakuş ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılı dolayısıyla bulunduğu Adıyaman'da Baykar Konutlarında ikamet eden Abdullah Mukaddes Karakuş ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da eşlik etti.