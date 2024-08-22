Adıyaman'da Depremzedelere Yeni Konut Müjdesi

Bakan Kurum'dan Depremzedeler İçin Önemli Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki şantiye alanında yaptığı açıklamada, deprem konutları ile ilgili çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

"Yıl sonunda en az 200 bin deprem konutu teslim etmeyi hedefliyoruz," diyen Bakan Kurum, 2025 yılına geldiğinde, depremzede vatandaşların tamamen yeni yuvalarına kavuşmuş olacağına dikkat çekti.

302 Bin Konut inşaatı Devam Ediyor

Bakan Kurum, Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı Rezerv Alan Şantiye Alanı'nda gazetecilere verdiği demeçte, deprem bölgelerinde toplam 302 bin konut inşaatının sürdüğünü aktardı.

"Şu ana kadar 76 bin konutun teslimini gerçekleştirdik. Son 50 günde 29 bin yeni yuva için ihale gerçekleştirdik. 441 bin hak sahibi için inşaat süreci yıl sonuna kadar başlayacak," şeklinde konuşan Kurum, Eylül ayında 24 bin konut teslim ederek toplam sayıyı 100 bine ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

Adıyaman'a Özel Projeler

Bakan Kurum, Adıyaman'ın merkez, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde 45 bin 444 konut inşaatının devam ettiğini belirtti. "Besni merkezde vatandaşların talepleri doğrultusunda inşa sürecini hızla başlatıyoruz," ifadesini kullandı.

Ayrıca, Adıyaman Meydan Projesi'nin 70 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirileceğini belirten Bakan Kurum, projede 660 dükkan ve ofis ile sosyal donatıların yer alacağını vurguladı.

Tarihi Restorasyon ve Eğitim Projeleri

Tarihi alanlarda yürütülen restorasyon çalışmalarına da değinen Kurum, Tuz Hanı ve Ulu Camii'nin eski görkemine kavuşacağına söz verdi. Ayrıca, Adıyaman Üniversitesi'nin Diş Hekimliği Fakültesi ve lojmanları için ihale sürecinin 30 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

Bakan Kurum, "Adıyaman'ı yeniden ayağa kaldırana kadar burada olacağız," diyerek bölgenin önemine vurgu yaptı.

Bakan Kurum'a Eşlik Eden İsimler

Bakan Kurum'a, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, İl Müdürü Faysal Ergezen, AFAD İl Müdürü Tuncer Şeyda ve diğer yetkililer eşlik etti.