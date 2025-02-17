Adıyaman'da Dronla Görüntülenen Yaban Keçileri Hayran Bıraktı

Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan yaban keçileri, dronla görüntülendi. Sayıları 3 bini aşıyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 10:59
Adıyaman'da Dronla Görüntülenen Yaban Keçileri Hayran Bıraktı

Yaban Keçileri Dronla Görüntülendi

Adıyaman'da, sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri, dron kamerasıyla kaydedildi. Şehirde sayıları 3 binin üzerinde olan bu yaban keçileri, yoğun kar yağışından olumsuz etkileniyor.

Yerleşim Merkezlerine Yakınlaştılar

Adıyaman-Çelikhan kara yolunun Koç Ali köyü civarında aktif olarak yiyecek arayan yaban keçileri, yerleşim merkezlerinin yakınına kadar indi. Dron ile çekilen görüntüler, bu ilginç ve doğal manzarayı gözler önüne seriyor.

Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.

Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.

Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.

Adıyaman'da sürü halinde yiyecek arayan yaban keçileri dron kamerasıyla kaydedildi.

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