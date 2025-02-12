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Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli: 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:33
Adıyaman'da Eğitime Kar Engeli: 5 İlçede Okullar Tatil Edildi

Adıyaman'ın 5 İlçesinde Eğitime Kar Engeli

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

İlgili kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, bölgede yaşanan olumsuz hava koşullarının okullarda eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediği ve bu nedenle tatil kararı alındığı bildirildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra, Tut ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

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