Adıyaman'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Emine T. Yaralandı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrikli bisikletin devrilmesiyle 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Emine T. (44) idaresindeki elektrikli bisiklet, Yeşilyurt Mahallesi Beri Köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

