Adıyaman'da Eşini Vuran Adam İntihar Etti

Adıyaman'da Trajik Olay

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaşanan bir aile trajedisi, bölge halkını derinden sarstı. Akçatepe köyünde meydana gelen olayda, Erdem K. adlı bir erkek, tartışma sırasında eşi Zeliha K.’yı silahla vurdu.

Tartışmanın Sebebi Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı parelerinde çatışma yaşandı. Erdem K., tartışma esnasında eşine ateş açtıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Acil Müdahale ve Sonuç

Bölgeye yapılan ihbar sonrası jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri

4 çocukları bulunan çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.