Adıyaman'da FETÖ Operasyonu: 2 Gözaltı

Adıyaman'da FETÖ'ye Yönelik Operasyon

Adıyaman'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon, çeşitli açığa alınmalar sonrasında yapıldı.

Gözaltına Alma Süreci

Yapılan çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 2 kamu görevlisinin FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Operasyon sırasında, zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda toplamda 32 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adıyaman'daki bu son operasyon, güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.