Adıyaman'da Gölbaşı Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu

Adıyaman'da Şok Olay: Gölbasi Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Gölü'nün kenarında belediye ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında bir kadın cesedi bulundu. Ekipler, sudaki hareketsiz bedeni fark ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi ve Cesedin Kimliği

Bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, cesedi sudan çıkarma işlemi gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, cesedin Zeynep I. (19) adına düzenlenmiş kimliği taşıdığı tespit edildi. Olay yeri incelemesi sonrasında ceset, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Bu trajik olay, Gölbaşı ilçesinde derin bir üzüntü yaşarken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gölde kadın cesedi bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset sudan çıkarıldı.