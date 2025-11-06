Adıyaman'da Grand İsias Otel Davası Başladı: 72 Kişi İçin Adalet Talebi

Adıyaman'da Grand İsias Otel Davası Başladı

Dava ve iddialar

Adıyaman'da Grand İsias Otel'in 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 72 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı.

Davada, KKTC'li sporcular ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu can kaybından sorumlu tutuldukları iddiasıyla Adıyaman Belediyesi'nde görevli 6 kişi sanık olarak yer alıyor. Sanıklar hakkında, Türk Ceza Kanunu 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar

Davanın sanıkları ve görevleri şöyle sıralanıyor: Yusuf Gül (1993 ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü), Mehmet Salih Alkayış (2001 ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü), Bilal Balcı (Ruhsat Büro Şefi), Osman Bulut (dönemin Belediye Başkan Yardımcısı), Abdurrahman Karaaslan (Yapı Kontrol Biriminde görevli daimi işçi) ve Fazlı Karakuş (Ruhsat Büro Teknisyeni).

Duruşma süreci

Davanın ikinci duruşmasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun henüz gelmediği belirtilmiş ve dava 6 Kasım 2025 tarihine ertelenmişti. Adliyede yeniden başlayan davanın üçüncü duruşması sabahın erken saatlerinde başladı.

Adliye önüne gelen aileler, adalet talep ederek suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Açıklamalar

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün bir kez daha Adıyaman’dayız. Her gelişimizde aynı acıyla, aynı kararlılıkla bu topraklara basıyoruz. Bir kez daha adalet için buradayız. Bilirkişi raporu bir kez daha gerçeği yazdı. Grand İsias Otel bir bina değil, önceden tasarlanmış bir mezardı. Açgözlülük, çıkar hırsı, denetimsizlik, göz yuman yetkililer, hepsi bir araya geldi ve 72 canımızı bizden aldı. Biz artık bahaneler, ceza indirimleri, taksirli suçlar duymak istemiyoruz. Bu bir kaza değil, bu bir katliamdı."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel ise duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Biz yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Adıyaman’dayız. 6 Şubatta yaşanan depremden dolayı 60 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak 72 kişiyi, kaybettik. Ve bunlar içerisinde evlatlarımızı, şampiyon meleklerimizi yitirdik. Ve o yaşanan günden itibaren Adıyaman’da hukukta adalet arıyoruz. Bizim şampiyon çocuklarımıza, evlatlarımıza, meleklerimize sözümüz var. Adaletin tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman’da olacağız. Bugün de onun için Adıyaman’dayız. Şampiyon meleklerin aileleriyle ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan halkın gözü kulağı Adıyaman’da. Ve Adıyaman’da biz, hukuk mücadelesinin sonuçlanana kadar ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adalet tecelli edene kadar hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz. Bugün hukuk mücadelemizde kamuda çalışan insanlarımızın duruşması olacak. Biz burada adalet istiyoruz. Burada eğer bu insanların bir suçu varsa bir kişi değil bu suçu işleyen tümüdür. Ve tümünün adalet karşısında hesap vermesini istiyoruz." dedi.

Duruşma süreci ve bilirkişi raporlarının sonuçları, davanın seyrini belirleyecek temel unsurlar olarak takip edilecek.

