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Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı: Durumu Ağır

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumu kritik.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:42
Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Çocuğa Çarptı: Durumu Ağır

Adıyaman'da Trafik Kazası: Çocuk Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'nde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. G.Y. yönetimindeki 41 R 8867 plakalı hafif ticari araç, 7 yaşındaki K.D'ye çarptı.

Olayın ardından hemen ambulans çağrıldı ve K.D., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Trafik güvenliği hakkında endişeleri yeniden gündeme getiren bu kaza, bölgede yaşayanlar arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerine sevk...

Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

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