Adıyaman'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 6 Yaralı

Adıyaman'da Kaza: Hafif Ticari Araç Devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen üzücü bir kaza sonucunda bir hafif ticari araç devrildi ve 6 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olay, A.K. yönetimindeki 44 AFY 092 plakalı hafif ticari aracın Karaburun köyü yakınlarında şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Araçta bulunan sürücü ve aynı aileden 5 kişi yaralanırken, kazanın şiddeti dikkat çekti.

Yaralıların Durumu İyi

112 Acil Sağlık ekipleri, hızla olay yerine intikal ederek yaralıları Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Hastaneye kaldırılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.