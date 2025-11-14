Adıyaman'da halk otobüsünde alkol rezaleti

Adıyaman merkezde bir kişinin halk otobüsünde alkol alıp hakaret etmesi, yolcuları tedirgin etti; vatandaşlar toplu taşıma güvenliğini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:34
Yolcular tedirgin, vatandaşlar tepki gösterdi

Adıyaman merkezde seyir halindeki bir halk otobüsünde, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yolculuk boyunca alkol aldı.

Şahsın hem içki içmesi hem de kendi kendine konuşarak çevresine hakaretlerde bulunması otobüsteki yolcuları tedirgin etti.

Olayı gören vatandaşlar, şehir içi toplu taşımada bu tür davranışların güvenliği tehlikeye attığını belirterek duruma tepki gösterdi.

ADIYAMAN’DA BİR ŞAHSIN HALK OTOBÜSÜNDE ALKOL ALARAK YOLCULUK YAPMASI, HEM YOLCULARIN HEM DE VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ TOPLADI.

