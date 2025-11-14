Adıyaman'da halk otobüsünde alkol rezaleti

Yolcular tedirgin, vatandaşlar tepki gösterdi

Adıyaman merkezde seyir halindeki bir halk otobüsünde, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yolculuk boyunca alkol aldı.

Şahsın hem içki içmesi hem de kendi kendine konuşarak çevresine hakaretlerde bulunması otobüsteki yolcuları tedirgin etti.

Olayı gören vatandaşlar, şehir içi toplu taşımada bu tür davranışların güvenliği tehlikeye attığını belirterek duruma tepki gösterdi.

