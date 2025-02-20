Adıyaman'da Hızır Lokması Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Hızır Lokması Etkinliği Adıyaman'da Gerçekleşti

Adıyaman'da, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen "Hızır Lokması" etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, Yeni Mahalle Cemevi'nde "Hızır Orucu"nun son günü olması dolayısıyla düzenlendi.

Lokma Dağıtımı ve Dualar

Etkinlik kapsamında, katılımcılara lokma dağıtıldı ve hep birlikte dua edildi. Programa, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz gibi yerel yöneticilerin yanı sıra, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları da katıldı.

Katılımcıların Yoğun İlgi Gösterdiği Etkinlik

Etkinlikte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi Başkanı Hasan Çalış ve Alevi kanaat önderleri de yer aldı. Çok sayıda kişi, bu geleneksel etkinlikte bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Adıyaman'da Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından "Hızır Lokması" etkinliği düzenlendi. Yeni Mahalle Cemevi'nde "Hızır Orucu"nun son günü olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte lokma dağıtıldı ve dua edildi. Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (sol 5) de katıldı.

Adıyaman'da Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından "Hızır Lokması" etkinliği düzenlendi. Yeni Mahalle Cemevi'nde "Hızır Orucu"nun son günü olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte lokma dağıtıldı ve dua edildi. Programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere (sol 5) de katıldı.