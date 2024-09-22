Adıyaman'da İki Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası
Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Besni-Gaziantep kara yolu üzerindeki Tetirli Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.
Kaza Detayları
Kazada, A.B. yönetimindeki 27 TV 261 plakalı otomobil, M.T. idaresindeki 27 P 4451 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrasında araçlarda bulunan dört kişi yaralanırken, yaralılar hızlı bir şekilde ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansların Hızlı Müdahalesi
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, hastaneye sevk edildiği bildirildi. Kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.