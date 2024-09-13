Adıyaman'da İki Ayrı Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazaları Üzücü Sonuçlar Doğurdu

Adıyaman'da iki ayrı trafik kazasında toplamda dört kişi yaralandı. İlk kaza, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. M.D.K.'nın kullandığı 02 ADN 720 plakalı motosiklet, yaya durumundaki M.D.A.'ya çarptı. Bu kazada motosiklet sürücüsü M.D.K. ve birlikte bulunduğu E.A. ile yaya M.D.A. yaralandı.

İkinci Kaza ve Yaralılar

İkinci trafik kazası ise Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. A.S.Ö. idaresindeki 06 ZD 721 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.Ö.'ye çarpması sonucunda kaza meydana geldi. Bu kaza sonucunda A.Ö. da yaralandı. Yaralıların Durumu

Tüm yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürmektedir.

Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.