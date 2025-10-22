Adıyaman'da İki Ayrı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Adıyaman'da bugün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Olaylara hızla sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere nakletti.

Gölbaşı yol ayrımında otomobil ile kamyonet çarpıştı

İlk kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şanlıurfa yol ayrımında gerçekleşti. F.Y. (27) idaresindeki 06 CMT 221 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 01 DEV 42 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu konumundaki A.G. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahta'da otomobil ile traktör çarpıştı

İkinci kaza ise Kahta ilçesinde yaşandı. M.K. yönetimindeki 42 ANF 120 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde H.T. idaresindeki 01 L 8030 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

