Adıyaman'da İki Ayrı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı; Gölbaşı yol ayrımında otomobil-kamyonet, Kahta'da otomobil-traktör çarpıştı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:03
Adıyaman'da İki Ayrı Trafik Kazasında 7 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da iki ayrı trafik kazası: 7 yaralı

Adıyaman'da bugün meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Olaylara hızla sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere nakletti.

Gölbaşı yol ayrımında otomobil ile kamyonet çarpıştı

İlk kaza, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Şanlıurfa yol ayrımında gerçekleşti. F.Y. (27) idaresindeki 06 CMT 221 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 01 DEV 42 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu konumundaki A.G. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahta'da otomobil ile traktör çarpıştı

İkinci kaza ise Kahta ilçesinde yaşandı. M.K. yönetimindeki 42 ANF 120 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde H.T. idaresindeki 01 L 8030 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli
3
Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı
4
Bakan Ersoy: Mardin Kültür Yolu Festivali 370 Etkinlikle Başlıyor
5
Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı
6
Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi