Adıyaman'da İki Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da Minibüs Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Kahta-Adıyaman kara yolunun 20'nci kilometresinde gerçekleşti. Olay, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 K 49061 plakalı minibüs ile diğer bir araç olan 02 AEC 373 plakalı minibüsün çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrasında Gelişmeler

Kazada, sürücülerin yanı sıra her iki araçta bulunan 3 kişi daha yaralandı. Çevredekilerin acil ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.