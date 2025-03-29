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Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Adıyaman Besni'de meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 23:54
Adıyaman'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 11 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Z.G. yönetimindeki 27 HZ 224 plakalı otomobil ile K.A. idaresindeki 27 AUB 263 plakalı otomobil, Titirli köyü yakınlarında çarpıştı.

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri, kaza mahalline sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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