DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
47,98 0,34%
ALTIN
4.510,63 -0,07%
BITCOIN
4.532.902,15 1,57%

Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Çarpması: İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan B.E. (26), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı; Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:53
Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Çarpması: İşçi Ağır Yaralandı

Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Çarpması: İşçi Ağır Yaralandı

Olayın Detayları

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesindeki bir inşaatta çalışan B.E. (26), çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Ciddi

Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı. Yaralanan işçi...

Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı. Yaralanan işçi...

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hitit Çocuk Üniversitesi'nde 59 Öğrenci Kep Attı
2
Ağrı Patnos'ta Trafik Kazası: Kamyonet ile Hafif Ticari Çarpıştı, 8 Yaralı
3
Gümüşhane'de İki Otomobil Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
4
Haluk Görgün: Türk Savunma Sanayisi %83 Yerlilik ve 7,1 Milyar $ İhracatla Yükseliyor
5
Samsun'da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi
6
Bakan Yumaklı: Gıda Arz Güvenliği ve Yeşil-Dijital Dönüşüm Önceliğimiz
7
Sarıgül: İslam Dünyası Gazze'ye Yönelik Soykırıma Sessiz Kaldı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı