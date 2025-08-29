Adıyaman'da İnşaatta Elektrik Çarpması: İşçi Ağır Yaralandı
Olayın Detayları
Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesindeki bir inşaatta çalışan B.E. (26), çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Ciddi
Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Adıyaman'da çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, ağır yaralandı. Yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.