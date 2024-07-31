Adıyaman'da İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

İsmail Heniyye İçin Adıyaman'da Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın Tahran kentinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin anısına Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı düzenlendi.

Adıyaman Filistinliler Dayanışma Platformu tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılmak için Demokrasi Parkı önünde bir araya geldi.

Cenaze Namazı İmam Mehmet Şaşmaz Tarafından Kılındı

Gıyabi cenaze namazı, İmam Mehmet Şaşmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirildi ve sonrasında katılımcılar dua okudu.

Etkinlikte konuşma yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri Adıyaman Şube Başkanı Mücahit Tekin, Heniye'nin ölümü ile ilgili duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Tekin, "Sabaha karşı Filistin direnişinin sembolü olan İsmail Heniyye, Tahran'da suikasta uğradı. Bu durum, sözün bittiği yer olarak tanımlanabilir. Heniyye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Bizler, şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak, bu olayın bir son değil, muazzam bir başlangıç olduğunu biliyoruz." dedi.

Katılımcılardan İsrail'e Tepki

Konuşmaların ardından katılımcılar tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attılar. Bu, Cemaatin Filistin direnişine olan bağlılığını ve dayanışmayı gösteren güçlü bir destek olarak değerlendirildi.