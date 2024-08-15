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Adıyaman'da Kaçak Hobi Evleri Yıkıldı

Adıyaman'da tarım arazilerine yapılan kaçak hobi evleri yıkım işlemine başlandı, vali sıkı kuralların uygulanacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:24
Adıyaman'da Kaçak Hobi Evleri Yıkıldı

Adıyaman'da Hobi Evlerine Yıkım Başladı

Adıyaman'da, tarım alanlarına yasadışı olarak inşa edilen ve halk arasında hobi evleri olarak bilinen yapılar, yıkılmaya başladı. Yıkım işlemi, İl Genel Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda gerçekleşti.

Yasal Düzenleme Zorunluluğu

Vali Osman Varol, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, son zamanlarda artan hobi bahçelerine dikkat çekti. Türkiye'nin zengin tarımsal alanlarına sahip olduğunu belirten Varol, bu tür yapılanmaların hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Varol, "Şehre yakın köylerde, iyi niyetle yapılan bağ evleri hukuksal çerçeveye uygun değil. Bu tür yapılara yasal olarak izin verilmesi mümkün değildir." dedi.

Vatandaşları Mağdur Etmemek İçin Önlemler Alınıyor

Hobi evlerinin artışını engellemek üzere çeşitli çalışmalara yönelindiğini vurgulayan Vali Varol, "Biz, vatandaşımızı mağdur etmek niyetinde değiliz. Ancak bu duruma bir son vermek gerekiyor. Gelecekte daha sıkı uygulamalar yapacağız. Halkımdan istediğim, lütfen kuralsız yollara başvurmamalarıdır. Bu tür işlemler, yalnızca mağduriyetlere yol açar." dedi.

Tarımsal Alanların Korunması

Tarım arazilerinin korunmasının önemine de değinen Varol, "Ülke olarak tarım arazilerimizi tahrip etmeye ve bölmeye lüksümüz yok. Bu nedenle, mevzuata uygun şekilde hareket etmek gerekmektedir," şeklinde sözlerini tamamladı.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi...

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla yıkıldı.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi...

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla yıkıldı.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi...

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla yıkıldı.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi...

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla yıkıldı.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi...

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla yıkıldı.

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi...

Adıyaman'da birinci sınıf tarım arazilerine inşa edilen, yörede bağ evi olarak da bilinen 3 hobi evi İl Genel Meclisinin aldığı kararla yıkıldı.

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