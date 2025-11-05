Adıyaman'da Kaçak Kazı Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Adıyaman'da jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı; çok sayıda dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:57
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri operasyonda, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

İl merkezine bağlı kırsal bölgede izinsiz kazı yapan şüpheliler, Jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda ele geçirilenler arasında 2 el dedektörü, 1 mini dedektör, 1 yön gösterici, 1 dizüstü bilgisayar, 2 hilti ve çok sayıda kazı malzemesi bulunuyor.

Hukuki işlem ve soruşturma

Yakalanan 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

