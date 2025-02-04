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Adıyaman'da KADEM Kadın Destek Merkezi Resmi Olarak Açıldı

Adıyaman'da KADEM Kadın Destek Merkezi, deprem sonrası kadınlara destek sağlamak amacıyla resmi açılışını yaptı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:13
Adıyaman'da KADEM Kadın Destek Merkezi Resmi Olarak Açıldı

Adıyaman'da KADEM Kadın Destek Merkezi'ne Resmi Açılış

Adıyaman'da, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Destek Merkezi'nin (KDM) resmi açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Merkezin bir yıl önce faaliyete geçtiğini hatırlatan Gümrükçüoğlu, sel felaketi nedeniyle kısa bir süreliğine kapandıklarını belirtti.

Gümrükçüoğlu, KADEM'in 10 yılı aşkın süredir kadınlara çeşitli alanlarda destek olduğunu ifade ederek, bu süreçte kadınların sadece hukuki ve ekonomik sorunlarla değil, sosyal yalnızlıkla da karşılaştıklarını dile getirdi. "Evde boş oturmaktan sıkıldım, bir şeyler yapmak istiyorum" diyen kadınlardan çok sayıda talep aldıklarını belirten Gümrükçüoğlu, bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla kadın destek merkezleri kurduklarını ifade etti.

Deprem Bölgesinde 12 Milyon Liralık Yardım

KADEM'in Türkiye genelinde 5 farklı ilde, biri İstanbul'da, dört tanesinin ise deprem bölgesinde olmak üzere kadın destek merkezleri bulunduğunu hatırlatan Gümrükçüoğlu, deprem bölgesine yaklaşık 12 milyon lira yardım ulaştırıldığını aktardı. Şu ana kadar 5 merkezde 10 binden fazla kadına hizmet verdiklerini belirten Gümrükçüoğlu, Adıyaman'da bugüne kadar 404 kadına ulaştıklarını ve 238 saat eğitim verdiklerini dile getirdi. Ayrıca 73 kadına birebir psikolojik destek sağladıklarını da vurguladı.

Depremzedelerden Duygusal Paylaşımlar

Açılışta söz alan depremzede kadınlar, Kadın Destek Merkezleri sayesinde yaşadıkları zorlukları aştıklarını anlattı. Hafize Aslan, konteynerde yaşamalarının zor olduğunu, ancak merkez sayesinde nefes aldıklarını ifade etti.

Ermeni asıllı Kristine Tatbaş, deprem sırasında yaşadığı korku dolu anları paylaşarak, çocuklarına zarar gelmesin diye sunduğu korkusuzluğu anlattı. Yağmur suyu ile çocuklarını beslemek zorunda kaldığını dile getiren Tatbaş, merkezde yaşadıkları deneyimlerin kendilerine iyi geldiğini belirtti.

Burada, depremde yaşamını yitirenler için dua edilirken, Adıyaman'a özgü peynirli helva da katılımcılara ikram edildi.

Adıyaman'da, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Destek Merkezi'nin (KDM) resmi açılışı...

Adıyaman'da, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Destek Merkezi'nin (KDM) resmi açılışı gerçekleştirildi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Adıyaman'da, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Destek Merkezi'nin (KDM) resmi açılışı...

Adıyaman'da, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kadın Destek Merkezi'nin (KDM) resmi açılışı gerçekleştirildi. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Adıyaman'da KADEM Kadın Destek Merkezi Resmi Olarak Açıldı

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