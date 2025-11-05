Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti

Adıyaman’da tek şeride düşen yolda meydana gelen kafa kafaya çarpışmada ağır yaralanan polis memuru Cengiz Askar hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:55
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti

Kaza, tedavi süreci ve cenaze töreni

Adıyaman’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık köyü yakınlarında, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cengiz Askar (38) idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde muhtar olan Ali A. idaresindeki 34 GIB 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana gelen kazada polis memuru Cengiz Askar ile mahalle muhtarı Ali A. yaralanmıştı. Her iki yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastanede 6 gündür tedavi altında bulunan yaralılardan polis memuru Cengiz Askar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cengiz Askar'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından İstanbul’u Sultangazi ilçesi Sultangazi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Malkoçoğlu Aile Mezarlığında defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA, İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN...

ADIYAMAN'DA, İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ.

ADIYAMAN'DA, İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
2
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor
3
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
4
Batman'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
KADEM Kadın Destek Merkezleri'nden Faydalanan Kadın Sayısı 10 Bini Aştı
6
Van'da Öğretmen Çiftin Nikahında Meslektaş Dayanışması
7
Nijerya'da Yangınla Sonuçlanan Trafik Kazası: 12 Hayat Kayıp

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş