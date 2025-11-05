Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti

Kaza, tedavi süreci ve cenaze töreni

Adıyaman’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ağır yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık köyü yakınlarında, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cengiz Askar (38) idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde muhtar olan Ali A. idaresindeki 34 GIB 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana gelen kazada polis memuru Cengiz Askar ile mahalle muhtarı Ali A. yaralanmıştı. Her iki yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastanede 6 gündür tedavi altında bulunan yaralılardan polis memuru Cengiz Askar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cengiz Askar'ın cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından İstanbul’u Sultangazi ilçesi Sultangazi Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Malkoçoğlu Aile Mezarlığında defnedilecek.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'DA, İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ.