Adıyaman'da Kar Yağışı 122 Köy ve Mezra Yolunu Kapattı

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:01
Adıyaman'da Kar Yağışı 122 Köy ve Mezra Yolunu Kapattı

Adıyaman'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Adıyaman'da son günlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda büyük aksaklıklara neden oldu. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, 122 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun Kar Yağışı Ekipleri Zorluyor

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, özellikle kent merkezi, Besni, Gerger ve Gölbaşı'nda etkisini sürdürüyor. Bunun yanı sıra Çelikhan ilçesinde 13, Kahta da 4, Sincik’te ise 16 köy yolu kapanmış durumda. Ayrıca ilçelere bağlı 77 mezra da kapanan yollar arasında yer alıyor.

Ekipler, kapanan yolların açılması için zor şartlar altında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bölgedeki kar yağışının devam etmesi, ulaşımın normale dönmesini zorlaştırıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 122 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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