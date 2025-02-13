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Adıyaman'da Kar Yağışı 360 Köy ve Mezra Yolunu Kapatıyor

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 360 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:46
Adıyaman'da Kar Yağışı 360 Köy ve Mezra Yolunu Kapatıyor

Adıyaman'da Kar Yağışı 360 Köy ve Mezra Yolunu Ulaşıma Kapatıyor

Adıyaman'da son günlerde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi'nden gelen bilgilere göre, 360 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Dün gece başlayan yoğun kar yağışı, şehirde etkisini sürdürürken; merkezde 25, Besni'de 8, Çelikhan'da 28, Gerger ile Gölbaşı'nda 29, Kahta'da 6, Sincik'te 18 ve Tut'ta 5 köy ile birlikte toplamda 212 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yerel yönetimler ve karla mücadele ekipleri, yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde kar yağışlarının artması, bu tür olumsuzlukları beraberinde getirmekte. Yetkililer, vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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