Adıyaman'da Kar Yağışı 49 Köy Yolunu Kapattı

Adıyaman'da 49 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Kahta ve Tut ilçelerinde meydana gelen kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare'den yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı halen etkisini göstermeye devam ediyor.

Yoğun kar yağışı sonucunda Besni ilçesinde 11, Gölbaşında 30, Kahtada 3 ve Tut ilçesinde ise 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Gerekli önlemler alınırken, ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Kahta ve Tut ilçelerinde kar etkili oldu.

Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Kahta ve Tut ilçelerinde kar etkili oldu.