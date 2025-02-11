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Adıyaman'da Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle Gölbaşı ve Tut ilçelerinde okullar tatil edildi. Kamu görevlilerine idari izin verildi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:31
Adıyaman'da Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Adıyaman'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gölbaşı ve Tut ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Gölbaşı ve Tut kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edilmesine karar verildi.

İdari İzinler Verildi

Ayrıca, bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin verildi. Bu durum, çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

Taşımalı Eğitimde Kesinti

Öte yandan, Çelikhan ile Besni ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. İlerleyen günlerde hava koşullarının düzelmesi bekleniyor.

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