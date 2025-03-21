Adıyaman'da Kar Yağışı Etkili Oldu: Gölbaşı ve Çelikhan Beyaza Büründü

Adıyaman'da Kar Yağışı Etkisi

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları aniden düşerek, kar yağışı ile yer değiştirdi. Bu sabah saatlerinde her iki ilçede de etkili olan kar, beyaza bürünen manzaralar oluşturdu.

Gölbaşı'nda Kar Dolu Görüntüler

Gölbaşı'nda aralıklarla yağan kar, ilçenin doğal güzelliklerini daha da ön plana çıkarmış durumda. Bembeyaz bir örtüyle kaplanan Gölbaşı, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Çelikhan'da Kış Manzaraları

Benzer şekilde, Çelikhan'da da erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Bu durum, bölge halkı ve ziyaretçiler için keyifli anlar yaşatıyor.

Hava sıcaklığının düşmesinin ardından vatandaşlar, kış manzaralarının tadını çıkarırken, bölgedeki turizme de olumlu katkı sağlıyor.