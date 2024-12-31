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Adıyaman'da Kayıp Gencin Cesedi Göl Kenarında Bulundu

Adıyaman Gölbaşı'nda kayıp olan 24 yaşındaki Ali Kıraç'ın cesedi gölde bulundu, otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 20:52
Adıyaman'da Kayıp Gencin Cesedi Göl Kenarında Bulundu

Adıyaman'da Kayıp Gencin Cesedi Göl Kenarında Bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 24 yaşındaki Ali Kıraç hakkında yapılan kayıp ihbarı sonrasında ürkütücü bir gelişme yaşandı. Dün akşam evinden ayrılan Kıraç'a ulaşamayan yakınları, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, Kıraç'ın aracını Gölbaşı Gölü kenarında terk edilmiş halde buldu. Bu durum, gencin göle girmiş olabileceği ihtimalini doğurdu.

Bunun üzerine, su altı arama ekipleri çağrıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği detaylı çalışmalar sonucunda Kıraç'ın cenazesi, kıyıya yakın alanda bulundu. Ceset, gerekli otopsi işlemleri için Adıyaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kayıp gencin ailesinin acısı derinleşiyor. Gölbaşı'ndaki bu trajik olay, bölge halkında büyük bir şok etkisi yarattı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu. Olay yerine...

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu. Olay yerine...

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan genç, gölde ölü bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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