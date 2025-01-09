Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da 6 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız için arama çalışmaları AFAD ve jandarmayla birlikte sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:00
Adıyaman'da Kayıp Nuriye Parmaksız İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da Kayıp Kadın İçin Çalışmalar Sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız için yapılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 4 Ocak'ta Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Parmaksız'dan o günden beri haber alınamıyor.

Arama Çalışmalarında Yoğunlaşma

Paramaksız'ın bulunması amacıyla AFAD, jandarma ve gönüllü vatandaşların katılımıyla geniş çaplı arama faaliyetleri sürdürülmekte. Arama çalışmalarının en yoğun şekilde yapıldığı yerlerden biri ise Göksu Irmağı bölgesi. Nuriye Parmaksız'ın en son, Ozan köyü yakınlarında güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtiliyor.

Dalgıç Polislerin Katkısı

Arama ekipleri, bölgede dalgıç polislerin de katılımıyla su altı taraması gerçekleştirmiştir. Ekiplerin, Parmaksız’ın izini sürmek için çeşitli yöntemler kullanarak çalışmalara devam ettiği ifade ediliyor.

Kaybolduğu günden beri aile bireyleri büyük bir endişe içerisinde, yetkililerden ve yardımseverlerden destek bekliyorlar.

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