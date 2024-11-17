Adıyaman'da Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Trafik Kazası

Adıyaman'da meydana gelen trajik bir trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 44 AAC 326 plakalı otomobilin Adıyaman-Gölbaşı kara yolu üzerindeki Şambayat beldesi yakınlarında H.A. yönetimindeki 34 SIY 85 plakalı hafif ticari araç ile çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, bir ağaca çarparak ancak durabildi. Kaza sonucunda, araçtaki, Mustafa Yılmaz, Gazel Yılmaz ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri yönlendirilerek, kazanın detayları incelemeye alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adıyaman'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.

Adıyaman'da otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi.