Adıyaman'da Kentsel Dönüşümle Yeni Evler Sahiplerine Teslim Ediliyor

Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Adıyaman'ın Mara ve Musalla mahallelerinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası yeniden yapılanma süreci hız kazanmış durumda.

Konutlar Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan olarak belirlenen Mara ve Musalla mahallelerinde toplamda 1,427 konut ve 124 dükkan inşa edilecektir. Bu projede, 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 daire tipleri inşa edilmektedir.

Bu kapsamda inşası tamamlanan 164 konutun anahtarları, hak sahiplerine teslim edilmeye başladı. Anahtarlarını alan vatandaşlar, yeni ve güvenli evlerine taşınma sürecine girmiştir.

Hak Sahiplerinin Mutluluğu

Hak sahibi vatandaşlardan Sedat Bağır, düzenlediği basın açıklamasında, "Kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde devletimiz bize yeni evler inşa etti. Eski mahallemizden daha güvenli ve konforlu olan bu evlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrar devletimize minnettarız," ifadelerini kullandı.

Bir diğer hak sahibi Zehra Berkcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Eski evimizin yerinde şimdi harika yeni bir ev var. Gerçekten çok güzel ve modern," dedi.

Vatandaşlardan Minite Oduncu da yeni evlerin güvenli ve estetik olduğunu belirterek, "Yenilenen bu mahallede yaşamaktan mutluluk duyuyoruz," şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen Mara ve Musalla mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.