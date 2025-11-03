Adıyaman'da Konteyner Kent'te Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent'te çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı; polis biber gazıyla müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:30
Adıyaman'da Konteyner Kent'te Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da Konteyner Kent'te Kavga: 3 Yaralı

Olayın Detayları

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent'te iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çıkan arbedede 3 kişi darbeye bağlı yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

Güvenlik güçleri, olayda kontrolü sağlamak amacıyla müdahale etti ve zaman zaman müdahalede biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor