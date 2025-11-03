Adıyaman'da Konteyner Kent'te Kavga: 3 Yaralı

Olayın Detayları

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi K-6 Konteyner Kent'te iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çıkan arbedede 3 kişi darbeye bağlı yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

Güvenlik güçleri, olayda kontrolü sağlamak amacıyla müdahale etti ve zaman zaman müdahalede biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 3 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.