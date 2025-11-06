Adıyaman'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Yakalandı

Adıyaman P-6 konteyner kentteki hırsızlıkla ilgili İl Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 2 şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:22
Olayın detayları ve adli sürecin ilerleyişi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez P-6 Konteyner kentte yaşanan hırsızlık olayı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucu, olayın şüphelisi 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildikleri bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

