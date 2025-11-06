Adıyaman'da Konteyner Kentte Hırsızlık: 2 Şüpheli Yakalandı
Olayın detayları ve adli sürecin ilerleyişi
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez P-6 Konteyner kentte yaşanan hırsızlık olayı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucu, olayın şüphelisi 2 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildikleri bildirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN’DA KONTEYNER KENTTE YAŞANAN HIRSIZLIK OLAYININ ŞÜPHELİSİ 2 ŞAHIS YAKALANDI.