Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adıyaman'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Adıyaman'da bir keçi beton boruların bulunduğu alanda mahsur kaldı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:37
Adıyaman'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Adıyaman'da Keçi Kurtarma Operasyonu

Adıyaman'ın Petrol Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları kapsamında döşenen 4 metre derinliğindeki beton boruların bulunduğu alana düşen bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur Kalan Keçiyi Gören Vatandaşlar İhbar Etti

Yerel halkın dikkatini çeken mahsur keçi için hemen müdahale eden vatandaşlar, durumu Adıyaman İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, keçiyi sağ salim kurtararak, sahibine teslim etti. İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İtfaiye, keçiyi kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Olay, bölgedeki altyapı çalışmalarına bağlı olarak gerçekleşti. Sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, keçisini geri aldı.

İLGİLİ HABERLER

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor