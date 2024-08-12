Adıyaman'da Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

Adıyaman'da Keçi Kurtarma Operasyonu

Adıyaman'ın Petrol Mahallesi'nde, altyapı çalışmaları kapsamında döşenen 4 metre derinliğindeki beton boruların bulunduğu alana düşen bir keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur Kalan Keçiyi Gören Vatandaşlar İhbar Etti

Yerel halkın dikkatini çeken mahsur keçi için hemen müdahale eden vatandaşlar, durumu Adıyaman İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, keçiyi sağ salim kurtararak, sahibine teslim etti. İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İtfaiye, keçiyi kurtarma operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi. Olay, bölgedeki altyapı çalışmalarına bağlı olarak gerçekleşti. Sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, keçisini geri aldı.