Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlıklarına Tutuklama

Adıyaman'da Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Adıyaman'da meydana gelen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili olarak, 2 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Hırsızlık Olayı Güvenlik Kamerasında

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İmamağa, Kayalık ve Siteler mahallelerinde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı yaşandığını tespit etti. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyerek olayın faillerini belirledi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Belirlenen şüphelilerden M.Y. ve Ş.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer bir şüpheli olan M.P. üzerinde ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. ve Ş.A., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güvenlik kameraları, bu iki şüphelinin motosikleti çaldıkları anları kaydetmiş durumda. Olayın detayları, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artmasına yol açtı.

Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.