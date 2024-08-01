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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Besni'de hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:05
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:12
Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Adıyaman'da Üzücü Kaza

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sepetli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Olay, Erdemoğlu Mahallesi Çevreyolu güzergahında gerçekleşti. Şükrü Taştan’ın kullandığı plakası olmayan sepetli motosiklet, karşı yönden gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen 02 AEF 642 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Taştan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası Taştan’ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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