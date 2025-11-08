Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken 4 yaşlarındaki Kemal Eren Ş.'ye motosiklet çarptı.

Olay ve İlk Müdahale

Kazada yaralanan küçük çocuk için olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazaya karışan aracın sürücüsü henüz tespit edilemedi; aracın plakası ise 49 AAZ 168 olarak kayıtlara geçti.

Yaralı çocuk, ekiplerin müdahalesinin ardından ihtiyaç duyulan tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

