Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken 4 yaşındaki Kemal Eren Ş.'ye motosiklet çarptı; yaralı çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:30
Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da Motosikletin Çarptığı 4 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken 4 yaşlarındaki Kemal Eren Ş.'ye motosiklet çarptı.

Olay ve İlk Müdahale

Kazada yaralanan küçük çocuk için olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kazaya karışan aracın sürücüsü henüz tespit edilemedi; aracın plakası ise 49 AAZ 168 olarak kayıtlara geçti.

Yaralı çocuk, ekiplerin müdahalesinin ardından ihtiyaç duyulan tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’DA YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK ÇOCUK, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU...

ADIYAMAN’DA YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK ÇOCUK, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI

ADIYAMAN’DA YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK ÇOCUK, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü
2
Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı
3
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz
4
Dilovası'nda Parfüm Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
4. Uluslararası Tarsus Festivali Kortejle Başladı — Mersin'de Karnaval
7
İnegöl'de 77 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00