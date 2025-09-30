Adıyaman'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman-Kahta karayolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi; yol ekiplerin müdahalesiyle yeniden açıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:39
Kazanın ayrıntıları

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki dört kişi hayatını kaybetti.

21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsünü Selahattin S. idare ederken, karşı yönden gelen 44 DL 319 plakalı otomobili Yakup Gültekin yönetiyordu. Çarpışma, Adıyaman-Kahta karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

