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Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman-Kahta yolu üzerindeki devrilen araçta 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 20:08
Adıyaman'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası

Adıyaman'da meydana gelen bir kaza, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kazanın Detayları

H.A. yönetimindeki 35 AD 8735 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki fuar alanı kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Yardım Ekipleri Olayda Hızla Müdahale Etti

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve tedavi altına alındı.

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