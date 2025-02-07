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Adıyaman'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:32
Adıyaman'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı

Adıyaman'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, Ş.E.H. yönetimindeki 27 C 2336 plakalı otomobil ile A.Ş. idaresindeki 02 AAS 669 plakalı traktörün çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza, Kahta-Siverek kara yolunun 7. kilometresinde gerçekleşti. Çarpışma sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda yaralanan otomobil sürücüsü ve araçtaki 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Bu talihsiz olay, trafik güvenliği konusunda bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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