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Adıyaman'da Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 10 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:43
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:58
Adıyaman'da Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 10 Yaralı

Adıyaman'da Kazada Can Pazarı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ve pikap arasında gerçekleşen kazada 10 kişi yaralandı. S.A. yönetimindeki 33 F 5245 plakalı pikap, Kahta-Gerger kara yolu üzerindeki Karadut köyü yol ayrımında, M.A. idaresindeki 34 CZU 761 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Anında Olay Yeri İhbarı

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kaza yerine ulaştı.

Yaralıların Durumu

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve araçlardaki toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumu ağır olan M.E.A. ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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