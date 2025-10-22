Adıyaman'da Paleolitik Kaya Resimleri Su Altında Görüntülendi

Kahta'da Atatürk Barajı kıyısında keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 13:07
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Barajı kıyısında balıkçılar tarafından tesadüfen keşfedilen ve Paleolitik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya resimleri, su altında su altı kamerasıyla görüntülendi.

Keşif ve yeniden inceleme

8 yıl önce kuraklık döneminde baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kaya resimlerinin bulunduğu alan, bu yıl yeniden incelendi. Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede su altı kamerasıyla detaylı araştırma yaptı.

Bulgular ve gelecek planları

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda suların yükseldiğini ve zaman zaman inceleme yaptıklarını belirtti. Alkan, "Su altında yaptığımız incelemelerde resimlerin üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip, net görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz." dedi.

