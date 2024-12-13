Adıyaman'da PKK Hükümlüsü Firari Yakalandı

Adıyaman'da Terör Örgütü PKK Hükümlüsü Yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik olarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bu operasyon neticesinde, PKK/KCK'nın propagandası yapmak suçundan hükümlü olarak aranmakta olan Y.Y., güvenlik güçleri tarafından başarılı bir şekilde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Y., ilgili cezaevine teslim edildi.

Adıyaman'da, hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adıyaman'da, hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.