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Adıyaman'da PKK'ya Yönelik Operasyonda 1 Zanlı Gözaltında

Adıyaman'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:08
Adıyaman'da PKK'ya Yönelik Operasyonda 1 Zanlı Gözaltında

Adıyaman'da Terör Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına Alınan Şüpheli Hakkında Bilgiler

Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla D.D. adlı zanlı gözaltına alındı. Yakalanan zanlının jandarmadaki işlemleri sürerken, ardından adliyeye sevk edildi.

Bu tür operasyonlar, Adıyaman'da terör örgütü PKK'nın etkisini azaltmak amacıyla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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