Adıyaman’da 'Polis Emel' Emel Şahan hayatını kaybetti

21 Kasım 2025'teki kaza sonrası 27 günlük tedavi

Adıyaman’da 'Polis Emel' olarak bilinen ve vatandaşların gönlünde yer edinen zihinsel engelli Emel Şahan, geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 21 Kasım 2025 tarihinde Atatürk Bulvarı Adliye Binası önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken Emel Şahan (47)'a, sürücüsü öğrenilemeyen 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu. Kaza haberini duyan vatandaşlar hastaneye gelerek destek olmak istedi.

Toplam 27 gündür hastanede tedavi gören Emel Şahan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

EMEL ŞAHAN, GEÇİRDİĞİ KAZADA AĞIR YARALANMIŞTI (ARŞİV)