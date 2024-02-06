Adıyaman'da saat kulesinde zaman 04.17'de dondu: Binlerce kişi saat kulesinin altında toplandı

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde can verenleri binlerce insan, tekbir, slogan ve dua sesleriyle andı. Adıyaman Valiliği'nden başlayan yürüyüş, depremde duran Saat Kulesi'nde son buldu. Saat kulesine karanfil bırakan ve siyah beyaz balon uçuran kalabalık, deprem şehitleri için selâ okudu ve dua etti.





Depremde durma noktasına gelen Saat Kulesi'ne kadar Atatürk Bulvarı boyunca yürüyen binlerce kişi, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Adıyaman Valiliği'nde buluştu. Protokol mensuplarının da katıldığı yürüyüşte, Saat Kulesi önüne karanfil bırakıldı ve siyah beyaz balonlar gökyüzüne salındı. Kalabalık, deprem şehitleri için selâ verdi ve dua okudu.

Saat 04.17'de depremle birlikte duran saat kulesinin çevresinde buluşan binlerce insan, depremde ölenleri anmak için karanfil attı.

Siyah beyaz balonlarla gökyüzünü süsleyen binlerce insan, depremde can verenleri selâ ile andı. Saat kulesinin önünde toplanan kalabalık, deprem şehitleri için dua etti.