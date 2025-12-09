Adıyaman'da Sadaka Kutusu ve Nakit Para Çalan Şüpheliler Kamerada

Adıyaman'da iş yeri hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bir iş yerine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz iki şahıs, iş yerindeki nakit paraları ve sadaka kutusunu çaldı.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki şahsın iş yerine girip kısa sürede paraları ve sadaka kutusunu alarak olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Olayı bir süre sonra fark eden işletme sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu ve konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı.

