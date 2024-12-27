DOLAR
35,21 -0,11%
EURO
36,73 0,11%
ALTIN
2.964,57 0,44%
BITCOIN
3.326.787,07 1,15%

Adıyaman'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğrayan Çocuk Gaziantep'te Tedavi Altına Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Uçar, Gaziantep'te tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:09
Adıyaman'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğrayan Çocuk Gaziantep'te Tedavi Altına Alındı

Adıyaman'da korkutan köpek saldırısı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 7 yaşındaki Ahmet Uçar, okuldan dönerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk, hızlı bir şekilde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saatler içinde hastaneye kaldırıldı

Toklu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Uçar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Ailesinin hemen Besni Devlet Hastanesi'ne götürdüğü çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağabeyinden açıklama

Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar, basına verdiği demeçte olay anını anlatarak, “Kardeşim okuldan döndüğü sırada sahipsiz köpek ona saldırdı. Köpek, kardeşimin beslenme çantasını fırlatı ve yüzünü yaraladı. Aynı köpeğin daha önce iki kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya çalışan iki kişi de köpekten zor kurtuldu,” dedi.

Çocuk, sağlık kontrolünde

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ, Ahmet'in durumunun şu an stabil olduğunu belirtti. “İki gün önce köpek tarafından ısırılan çocuğun köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Yaraları tedavi ediliyor. Her ne kadar aşı yapıldıysa da, bu durum riskli. Hastamızı yakından izleyeceğiz” dedi.

Sahipsiz köpeklere karşı endişe

Ahmet Uçar'ın amcası Adil Uçar, sahipsiz köpeklerin mahallede büyük bir korku yarattığına dikkat çekti ve ailelerin bu durumdan dolayı rahatça gezemediklerini ifade etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar...

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
2
Malatya'da Öğretmenin Duygusal Veda: Doğum Gününde Göreve Başlayıp Aynı Günde Emekli Oldu
3
Tekirdağ'da Teknede Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
4
Türk Dünyası'nın Genç Akademisyenleri Özbekistan'da Buluşuyor
5
Bingöl'de 7. Geleneksel Bal Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi
6
Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi
7
Tokat’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama, Bir Serbest Bırakma

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi