Adıyaman'da Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğrayan Çocuk Gaziantep'te Tedavi Altına Alındı

Adıyaman'da korkutan köpek saldırısı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, 7 yaşındaki Ahmet Uçar, okuldan dönerken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuk, hızlı bir şekilde Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Saatler içinde hastaneye kaldırıldı

Toklu Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ahmet Uçar'ın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Ailesinin hemen Besni Devlet Hastanesi'ne götürdüğü çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağabeyinden açıklama

Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar, basına verdiği demeçte olay anını anlatarak, “Kardeşim okuldan döndüğü sırada sahipsiz köpek ona saldırdı. Köpek, kardeşimin beslenme çantasını fırlatı ve yüzünü yaraladı. Aynı köpeğin daha önce iki kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya çalışan iki kişi de köpekten zor kurtuldu,” dedi.

Çocuk, sağlık kontrolünde

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ, Ahmet'in durumunun şu an stabil olduğunu belirtti. “İki gün önce köpek tarafından ısırılan çocuğun köpeğin kuduz olduğu belirlendi. Yaraları tedavi ediliyor. Her ne kadar aşı yapıldıysa da, bu durum riskli. Hastamızı yakından izleyeceğiz” dedi.

Sahipsiz köpeklere karşı endişe

Ahmet Uçar'ın amcası Adil Uçar, sahipsiz köpeklerin mahallede büyük bir korku yarattığına dikkat çekti ve ailelerin bu durumdan dolayı rahatça gezemediklerini ifade etti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.